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    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman'a veda

    Görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Duman, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.
    • 12.05.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:04
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    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman'a veda

    İstanbul Sultanbeyli'de görev yapan 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Duman, görevi esnasında şüpheli araca dur ihtarında bulunmuştu.

    İkaza uymayan şüpheli bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi, kavşaktan çıkan tır ile kazaya karışmış, trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 polis memuru ağır şekilde yaralanmıştı.

    Polis memuru kurtarılamadı

    Yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan polislerden Hüseyin Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #1

    Kaçan sürücü gözaltında

    Tır sürücüsü V.G., kaçan şüpheli aracın sahibi B.A. ve kaçan araç sürücüsü M.A.A.(17) ile otomobil içinde bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. isimli kişiler “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman'a veda ViDEO

    Şehide Emniyet Müdürlüğü'nde tören

    İstanbul Emniyeti'nde tören görevi sırasında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman için İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nde tören düzenlendi.

    Henüz 3 yıllık polis memuru olan şehit emniyet mensubu Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi.

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #2

    Törene birçok siyasi isim katıldı

    Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi Müge Duman Çelik, annesi Sultan Duman, babası Mustafa Duman, ablası Aylin Çelik, kayınpederi Murat Yaşar ve 2 yaşındaki yeğeni Muhammet Eymen Çelik ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #3

    Şehit ailesinin en acı günü

    Törende şehidin eşi Müge Duman gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve eşi, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

    Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş birer çelenk gönderdi.

    Cenaze Ordu'da defnedilecek

    Şehit polis için helallik alındı. Şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu’ya uğurlandı.

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #4

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #5

    Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman a veda #6


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