Pençe Yıldırım bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın naaşı, Mersin Şehir Mezarlığına getirildi.

Kahraman Türk askeri Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehadet haberi, Mersin'e ateş gibi düştü.

Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde şehit olan kahraman asker, ailesini yasa boğdu.

4 güvenlik korucusuyla birlikte 30 yaşında şehit düşen Nişan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Törene; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba ocağına son kez götürüldü

Şehidin naaşı, Erdemli ilçesindeki baba ocağına helallik için son bir kez götürüldükten sonra tören için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'ne getirildi.

Aile, şehadet haberiyle kavruldu

Burada Türk bayrağına sarılı evlatlarının tabutuna sarılan anne Tülay ve baba Halis Nişan ile eczane teknikeri eşi Neslihan Sevgi Nişan, uzun süre gözyaşı döktü.

1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan'da katıldı.

Şehit Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



Son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenaze namazını Mersin Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Şehidin naaşı, top arabasında bir süre taşındıktan sonra toprağa verilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığına götürüldü.