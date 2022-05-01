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    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da

    Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi hamile eşi ve acılı ailesi tarafından karşılandı. Şehit annesi 'Oğlum ben seni böyle mi gönderdim' diyerek ağıt yaktı.
    • 01.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 18:01
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    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da

    Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralandı.

    Çarkçı, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

    Haberiyle yürekleri dağlayan Çarkcı’nın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi.

    Şehidi, hamile eşi ve ailesi karşıladı

    Çarşamba Havalimanı’’da şehidin cenazesini hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınları karşıladı.

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı nın cenazesi memleketi Samsun da #1

    "Oğlum ben seni böyle mi gönderdim"

    Anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna sarılarak, “Oğlum ben seni böylemi gönderdim” diyerek gözyaşı döktü.

    Şehidin eşi Aycan Çarkcı ise tabutun arkasından dua etti.  Çarkçı'nın cenazesi ardından 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ne gönderildi.

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı nın cenazesi memleketi Samsun da #2

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı nın cenazesi memleketi Samsun da #3

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı nın cenazesi memleketi Samsun da #4

    Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı nın cenazesi memleketi Samsun da #5


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