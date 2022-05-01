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Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da

Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi hamile eşi ve acılı ailesi tarafından karşılandı. Şehit annesi 'Oğlum ben seni böyle mi gönderdim' diyerek ağıt yaktı.