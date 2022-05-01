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- Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da
- 01.05.2022 - 17:55
- Güncelleme : 01.05.2022 - 18:01
Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralandı.
Çarkçı, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Haberiyle yürekleri dağlayan Çarkcı’nın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi.
Şehidi, hamile eşi ve ailesi karşıladı
Çarşamba Havalimanı’’da şehidin cenazesini hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınları karşıladı.
"Oğlum ben seni böyle mi gönderdim"
Anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna sarılarak, “Oğlum ben seni böylemi gönderdim” diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin eşi Aycan Çarkcı ise tabutun arkasından dua etti. Çarkçı'nın cenazesi ardından 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ne gönderildi.
Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'da