Şehit Zafer Toka'nın katilleri 30 yıl sonra yakalandı

1990 yılında şehit edilen Piyade Teğmen Zafer Toka'nın katilleri, 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı.

Hatay Valiliği, 1990 yılında şehit edilen piyade teğmenin katillerinin bulunduğunu açıkladı.

Piyade Teğmen Zafer Toka, 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 3 kaçakçının 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtildi.

DEVLETİN SUÇLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Devletin suç unsurlarıyla mücadelede kararlılığını ön plana .ıkaran açıklamada, "Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili, 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, Hacı Meyri ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine, 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında, planlanan operasyonla yakalanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir." ifadeleri yer aldı.