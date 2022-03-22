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    Selahaddin Gülen 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

    FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:43
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    Selahaddin Gülen 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Mili İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

    Selahaddin Gülen, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

    Tutuklu Gülen 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlamıştı.

    Davadaki karar ise bugün çıktı.

    TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

    Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, celse arasında savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu belirterek, sanık ve avukatından buna ilişkin savunma yapmasını istedi. Sanık Gülen, "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak için önceki celselerde örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade etti.

    Soruşturma aşamasında, örgütsel ilişkilerine ilişkin tespit edilmemiş bir çok bilgiyi de mahkeme huzurunda anlattığını kaydeden Gülen, mahkemenin bunu dikkate alarak lehine olan kanun hükümlerini uygulamasını istedi. Son sözü sorulan Gülen, "Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım, hükümle birlikte tahliyemi istiyorum" dedi.

    'ETKİN PİŞMANLIKTAN' İNDİRİM: 3 YIL 4 AY HAPİS YATACAK

    Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı. Buna göre 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Gülen'in cezası, "etkin pişmanlık hükümleri" uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildi.

    Sanık Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

    Selahaddin Gülen 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı #1


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