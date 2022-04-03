Selden sonra Kastamonu'nda yapılan geçici köprü yıkıldı

Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

Karadeniz bölgesinde baharın gelmesiyle eriyen karların sularıyla akarsuların debileri artmaya başladı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

GEÇİCİ KÖPRÜ YIKILDI

11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.





