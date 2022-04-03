Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
681.690
-0.74%
BTXN Coin
35.33
-3.39%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Selden sonra Kastamonu'nda yapılan geçici köprü yıkıldı

    Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selden sonra Kastamonu'nda yapılan geçici köprü yıkıldı

    Karadeniz bölgesinde baharın gelmesiyle eriyen karların sularıyla akarsuların debileri artmaya başladı.

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

    GEÇİCİ KÖPRÜ YIKILDI

    11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

    Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.

    Selden sonra Kastamonu nda yapılan geçici köprü yıkıldı #1

    Selden sonra Kastamonu nda yapılan geçici köprü yıkıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Miri Yu'nun Tokyo Ueno İstasyonu kitabı
    Kitap

    Miri Yu'nun Tokyo Ueno İstasyonu kitabı

    Galatasaray - Karagümrük maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Galatasaray - Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir