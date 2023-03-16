Selin vurduğu Hatay'da iş yerini su bastı: Esnaf ürünlerini dağıttı Bölgede bulunan bodrum kattaki giyim mağazasında yaklaşık 2 milyon liralık kıyafeti zarar gören esnaf, ürünlerini dükkanının önüne bıraktı.

Ülkenin güneyi şimdi de sel felaketi ile mücadel ediyor.

Dün öğle saatlerinde Şanlıurfa, Hatay, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı sel vurdu.

Şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına kapılan 15 kişi de hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki büyük afetin ardından deniz taştı.

Sularla dolan caddelerde bazı binaların bodrumlarını su bastı.

Selden etkilenen ürünlerini dağıttı

Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi’ndeki bir binanın bodrum katında giyim mağazası işleten esnaf Adem Öz’ün ürünleri de su altında kaldı.

Dün ilk kez iş yerine gelen Öz, temin ettikleri su pompasıyla bodrumda biriken suyu tahliye etti. Ardından da su içinde kalan kıyafetleri iş yerinin önüne çıkartıp, vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

"2 milyonluk giyim ürünlerimiz sular altında kaldı"

Evleri hasar gördüğü için İskenderun'u terk ettiğini belirten Adem Öz, şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan depremde bizim de evlerimiz kullanılamaz hale geldi. İlk depremde iş yerimize su toplanmıştı ancak boşattık ve şehir dışına gitmek zorunda kaldık. Geldiğimizde taşan deniz, patlayan kanalizasyon suları, bu kez iş yerimizin bodrumunda bulunan bölümü yaklaşık 1,5 metre seviyesine kadar kapladı. İçeride yaklaşık 2 milyonluk giyim ürünlerimiz sular altında kaldı.

"Yapacak bir şeyimiz yok, canımıza bir şey olmasın"

Bodrum katında ıslanan ürünleri iş yerinin önünde kaldırıma koyan ve isteyen vatandaşların almasına imkan sağladıklarını ifade eden Adem Öz, sözlerine şöyle devam etti: