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    Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı

    Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı

    CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darbetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:32
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    Sağlıkta şiddet Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri.

    Son dönemde sağlıkçılara yönelik şiddet olayları artış gösterdi.

    Harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, bu kapsamda yeni önlemler almaya çalışıyor.

    Muhalefet, sağlıkçılara şiddetin faili

    Hükümet sağlıkçıları korumak için çalışırken bu kez muhalefet üyeleri, sağlıkçılara şiddetin faili oldu.

    Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı VİDEO

    Ağabey-kardeş, doktora saldırdı

    CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli başhekim yardımcısına saldırdı.

    O anlar kamerada

    Sağlık görevlisine saldıran ikili aynı zamanda küfürler de savurdu.

    Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Şemdinli de CHP li başkandan başhekim yardımcısına saldırı #1

    Şemdinli de CHP li başkandan başhekim yardımcısına saldırı #2


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