CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darbetti.

Sağlıkta şiddet Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri.

Son dönemde sağlıkçılara yönelik şiddet olayları artış gösterdi.

Harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, bu kapsamda yeni önlemler almaya çalışıyor.

Muhalefet, sağlıkçılara şiddetin faili

Hükümet sağlıkçıları korumak için çalışırken bu kez muhalefet üyeleri, sağlıkçılara şiddetin faili oldu.

Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı VİDEO

Ağabey-kardeş, doktora saldırdı

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli başhekim yardımcısına saldırdı.

O anlar kamerada

Sağlık görevlisine saldıran ikili aynı zamanda küfürler de savurdu.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.