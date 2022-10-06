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- Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı
Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darbetti.
- Haber Merkezi
- 06.10.2022 - 09:38
- Güncelleme : 06.10.2022 - 10:32
Sağlıkta şiddet Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri.
Son dönemde sağlıkçılara yönelik şiddet olayları artış gösterdi.
Harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, bu kapsamda yeni önlemler almaya çalışıyor.
Muhalefet, sağlıkçılara şiddetin faili
Hükümet sağlıkçıları korumak için çalışırken bu kez muhalefet üyeleri, sağlıkçılara şiddetin faili oldu.
Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı VİDEO
Ağabey-kardeş, doktora saldırdı
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli başhekim yardımcısına saldırdı.
O anlar kamerada
Sağlık görevlisine saldıran ikili aynı zamanda küfürler de savurdu.
Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.