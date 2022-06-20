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    Şemdinli'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • 20.06.2022 - 19:45
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    Şemdinli'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren/Abluka-2 Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi.

    Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Açıklamada, “Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 120 adet AKS-47 fişeği, 120 adet M-16 fişeği, 10 adet şarjör, 3 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanmış antitank roket başlığı, 3 adet zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, 4 adet elektronik el yapımı patlayıcı alıcı düzeneği, 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 4 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde patlayıcı madde, 18 adet elektrikli fünye, 24 adet sensörlü kablo, 2 adet termal şemsiye, 40 adet pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

    İHA'nın haberine göre, bölgede operasyonlar devam etmekte.

    Şemdinli de PKK ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi #1

     

     

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.


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