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    'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolculuğuna gitmek istiyor

    Türkiye’de “Şemsiye ile uçan adam” olarak ünlenen Sadık Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu söyledi.
    • 24.05.2022 - 12:20
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    'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolculuğuna gitmek istiyor

    Osmaniye Kadirli'de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak gündemde kalmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurdu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı.

    "Ben de uçan adam olarak ünlendim"

    Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde “Şemsiye ile uçan adam” Sadık Kocadallı’dan geldi.

    Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.

    "Bir esnaf arkadaşı olarak uzaya gitmesinden memnun oluruz"

    Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi.

    Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.

    Şemsiye ile uçan adam uzay yolculuğuna gitmek istiyor #1

    Şemsiye ile uçan adam uzay yolculuğuna gitmek istiyor #2

    Şemsiye ile uçan adam uzay yolculuğuna gitmek istiyor #3

    Şemsiye ile uçan adam uzay yolculuğuna gitmek istiyor #4


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