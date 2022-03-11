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Serenay Sarıkaya'nın tacizcisinin raporu ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın tacizcisinin raporu ortaya çıktı

Oyuncu Serenay Sarıkaya'yı evine girerken taciz eden şüpheli T.D, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. T.D.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi.