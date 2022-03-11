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    Serenay Sarıkaya'nın tacizcisinin raporu ortaya çıktı

    Oyuncu Serenay Sarıkaya'yı evine girerken taciz eden şüpheli T.D, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. T.D.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 12:32
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    Serenay Sarıkaya'nın tacizcisinin raporu ortaya çıktı

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

    AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

    Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

    DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

    Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

    Serenay Sarıkaya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.

    Serenay Sarıkaya nın tacizcisinin raporu ortaya çıktı #1


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