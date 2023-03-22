Seri katil: Kıkırdayan Büyükanne Dört kocası, öz annesi ve torunu dahil 11 cinayet! Evlilikten sıkılıp seri katil olan ‘Kıkırdayan Büyükanne’nin dehşet verici hikayesi "Podcat" kanalında yayında.

Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı "Podcat" birbirinden zengin içeriklerle dinleyicilerinin beğenisini kazanıyor. Cinayet hikayeleri de podcast'lerin en çok dinlenenleri arasında... "Podcat" kanalında yayınlanan "Cinayet İhbarı" podcast'inde kanınızı donduracak hikayeler mevcut. Onlardan biri de "Kıkırdayan Büyükanne" Büyükanne Nannie Doss’un cinayetleri filmleri aratmadı. Öldürdüğü kocalarından bahsederken sürekli gülen Nannie’nin hikayesi ağızları açık bıraktı. "Kıkırdayan Büyükanne" podcast'ini aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN