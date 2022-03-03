Sevda Noyan’ın dosyası uzlaştırmaya gönderildi

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan’ın yargılandığı dava dosyasının, uzlaştırmaya gönderilmesi kararlaştırıldı.

Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı “Arafta Sorular” programında sorulan bir soru üzerine, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde sözler sarf etmişti.

KOMŞULARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tehdit içeren sözler üzerine komşuları, Sevda Noyan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Noyan için ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

KİMLİKLERİ BELİRLENEN 3 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tepki gören sözleri nedeniyle Sevda Noyan’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sanık Sevda Noyan ile aynı sitede yaşayan ve ondan şikayetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti.

Gelen yazıda herhangi bir mağdur olmadığı, kimlikleri belirlenen 3 kişinin de şikayetleri olmadığı kaydedildi.

Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti (ARŞİV) VİDEO

“BU SÖZLER HERHANGİ BİRİNE YÖNELİK SARF EDİLEN SÖZLER DEĞİLDİR”

Yazının ardından mahkeme, sanık Sevda Noyan’ın avukatına, müvekkili için 'zincirleme bir şekilde tehdit' suçundan ek savunma hakkı verdi.

Sanık avukatı ise “Müvekkilimin suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri tehdit suçunun unsurlarını oluşturmamaktadır. Bu sözler herhangi birine yönelik sarf edilen sözler değildir. Dolayısıyla ek savunması alınması istenen suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz.” dedi.

DOSYA UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine, sanık Sevda Noyan ve onunla aynı sitede oturduğu belirtilen 3 mağdurla uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.