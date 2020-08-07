Şişli'de darbedilen bir turist kadın, polisi karşısında görünce erkek arkadaşının gözaltına alındığını zannederek ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde, Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift arasında bindikleri takside tartışma çıktı.

Alkollü oldukları iddia edilen çiftin yol boyunca süren tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

SEVGİLİSİNİ DARBETTİ

Erkek turistin sevgilisini darbettiğini gören taksici, sokak üzerinde durarak engel olmaya çalıştı. Sevgililerin kavgasını ayıramayan taksici, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, turist çiftin karşılıklı darp nedeniyle yaralı olduğunu görerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Sevgilisi tarafından darbedildi, polislere direndi ViDEO

KADIN TURİST SEVGİLİSİ İÇİN POLİSLERE DİRENDİ

Erkek turistin polis tarafından ambulansa bindirilmesi sırasında sevgilisinin gözaltına alındığını zanneden kadın, bir süre polise direndi. Kadın turist, erkek arkadaşının kolundan tutarak polise vermek istemedi.

Polis tarafından güçlükle ikna edilen kadın, yüzünde çizikler ve yara bulunan erkek arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

"YÜZÜ GÖZÜ KAN İÇİNDEYDİ"

Sevgilisinin gözaltına alınacağını görünce turist kadının polise direndiğini belirten Kenan Sarvant, "Karaköy'den almış turistleri. Biz gördüğümüzde burada duruyordu. İki sevgili vardı takside. Erkek olan, kız arkadaşını taksi içinde darbederek dövmüş. Yüzü gözü kan içindeydi zaten. Taksici arkadaş da bunu görünce polisi arıyor. Araba içinde alkol de almışlar. Kadını dayak yemekten kurtarmış taksici. Ancak polis gelip, olaya müdahale edince bu kez sevgilisini korumaya başladı kadın." diye konuştu.