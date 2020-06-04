Eskişehir’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneye girerken gazetecilere, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

İzmir’den Eskişehir’e gelen Özlem Çatalbaşoğlu (32) ile sevgilisi Emrah Sanat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Özlem Çatalbaşoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla Sanat’ın göğüs kısmına vurdu.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahları tespit edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Çatalbaşoğlu, Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

Sevgilisini öldüren kadın adliyeye sevk edildi ViDEO

"NAMUSUMLA OYNADI"

Sevgilisini bıçak ile öldüren Özlem Çatalbaşoğlu, bugün sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının 'Neden öldürdün' sorusuna cevap veren cinayet şüphelisi, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada." dedi.

Özlem Çatalbaşoğlu, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.