Sevgilisini öldürüp parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis

Rusya'da aynı zamanda öğrencisi de olan sevgilisini, vücut bütünlüğünü bozarak öldüren tarihçi Oleg Sokolov'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Rus tarihçi Oleg Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü.

63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedi bulunmuş, 24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

St Petersburg polisi, ünlü tarihçinin eviyle birlikte, nehrin akış istikametinde de vücut parçaları bulmuştu.

İTİRAF ETTİ, 12 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Olayın aydınlanmasının ardından Sokolov, cinayeti itiraf ederek sevgilisine dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile parçalara ayırdığını söyledi.

Mahkemeye çıkarılan tarihçi, 12 yıl hapis cezası aldı.

SOKOLOV, FRANSA ŞEREF NİŞANI SAHİBİYDİ

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi.

Öldürülen Anastasia Yeşçenko da Fransız tarihi eğitimi almış, Profesör Sokolov ile akademik çalışmalara imza atmıştı.

Yeşçenko aynı zamanda Sokolov ile birlikte dönem canlandırmalarına da katılıyordu.