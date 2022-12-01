Petrol
87.95
1.13%
Euro
19.5991
1.04%
Dolar
18.6341
0.01%
Altın
1.079
1.80%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
321.729
0.91%
BTXN Coin
5.65
4.24%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

    Evinde ölü bulunan hemşire Şevval Gazel Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte ediliği tespit edildi.
    • 01.12.2022 - 20:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

    Elazığ’da tek başına yaşayan ve Adana’daki ailesini ziyarete gitmek için 29 Kasım’da bilet alan hemşire Şevval Gazel Bulut’tan haber alamayan ailesi, dün sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi.

    Bulut’un Zafran Mahallesi’ndeki evine giden arkadaşları, kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, eve girdiklerinde Bulut’u kapıya yakın yerde hareketsiz yatarken buldu.

    İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibi, Bulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

    Vücudunda şırı dozda kas gevşetici tespit edlidi

    Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte ediliği tespit edildi.

    Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi.

    Depresyonda olduğu öğrenildi

    Yalnız yaşayan ve ‘kızım’ dediği bir köpeği bulunan Bulut’un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana’ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi.

    Hemşire Bulut’un yaklaşık 1 hafta gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı.

    Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.

    Bulut’un ‘kızım’ dediği ve evde yanında bulunan köpeği de, yakınlarına teslim edildi. Bulut'un cenazesi sabah saatlerinde defnedilmek üzere ailesi tarafından Adana'ya götürüldü.

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı #1

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı #2

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı #3

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı #4

    Şevval hemşirenin vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı #5


    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı
    Yaşam

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    'İsveç'ten somut adımları görmemiz lazım'
    Gündem

    'İsveç'ten somut adımları görmemiz lazım'

    Görüş Bildir