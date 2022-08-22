Bartın seferini yapan otobüs şoförü, seyir halinde ilerlediği sırada telefonundan gözünü ayırmadan mesajlaşarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Son zamanlarda artan uzun yol otobüs kazaları yürekleri dağlıyor...

Bu kez tehlikeye davetiye çıkaran görüntülerin adresi Bartın.

Uzun süre mesajlaştı

Ankara'dan Bartın'a yolcu taşıyan otobüs şoförü akşam saatlerinde son sürat seyir halinde ilerlerken telefonunu eline aldı.

Gözünü telefondan ayırmadan araç kullanan şoför, uzun süre mesajlaşmaya devam etti.

O anlar kaydedildi

Kendini mesajlaşmaya kaptıran şahıs, direksiyon kontrolünü ise kollarıyla sağlamaya çalıştı.

DHA'nın aktarımına göre; durumu fark eden bir yolcu, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Seyir halindeyken mesajlaşan otobüs şoförü kamerada VİDEO











