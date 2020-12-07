TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda, tırın sıkıştırdığı otomobil bariyere çarptı.

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana gelen olayda, Sevtap Orhan’ın kullandığı otomobili, yol ayrımına geldiği esnada plakası belirsiz bir tır sıkıştırdı.

Panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyere saplandı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü kadın burnu bile kanamadan kurtulurken, yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Seyrantepe'de araç bariyere saplandı ViDEO

Sürücü Orhan ise kaza nedeniyle bir süre şok geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarının ardından tutanak tuttu.

Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekipleri, sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan tır şoförünü arıyor.