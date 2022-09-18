Seyrantepe'de köpek korkusu kazaya neden oldu

Seyrantepe'de köpek korkusu kazaya neden oldu

Seyrantepe'de, iş yerindeki köpeği görüp yola atlayan şahsa aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parçacıya gelen şahıs, iş yerindeki köpekten korkarak bir anda dışarıya doğru kaçtı.

Korkuyla iş yerinden kaçan şahıs, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Sahibi saldırmasın diye tuttu

İHA'nın haberine göre; sahibi ise dışarıya doğru koşan köpeği tutarak iş yerinin arkasına götürürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Seyrantepe'de köpek korkusu kazaya neden oldu ViDEO