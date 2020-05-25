Seyrantepe’de pitbull sokak köpeğine saldırdı

Sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacı, beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı.

Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı.

TAZYİKLİ SUYLA AYIRDI

Saldırının ardından sahibi, köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı.

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HAFİF YARALANDI

Olayın ardından köpekler birbirlerinden uzaklaştırılırken, sokak köpeği ise hafif şekilde yaralandı. Veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SAHİBİ KENDİ ÇABASIYLA KURTARDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Ufuk Yılmaz, “Biz dışarıda otururken, sesler gelmeye başladı. Baktığımızda biri pitbull cinsi iki köpek birbirine girmişti. Neyse ki oto yıkamanın sahibi kendi köpeğinin çekti, kurtarmaya çalışırken su sıktı. Elinden gelen her şeyi denedi, en sonunda kendi çabasıyla ayırdı. Köpekte hiçbir şey yoktu ama gece veterinere götürdük. Sağ salim problemsiz bir şekilde olayı hallettik. Ortada kışkırtma tarzı bir şeyde yoktu. Köpekler yavruydu, ağız bölgelerinden tutarak birbirlerini çektiler. Olaydan sonra köpeği alıp evine götürdü, artık orada bakıyor.” dedi.

Öte yandan saldırının geçtiğimiz şubat ayında meydana geldiği aktarıldı.