Seyrantepe’de tacizciyi vuran genç kız: Dalga geçiyordu

Kendisini rahatsız eden 40 yaşındaki adamı silahla yaralayan 19 yaşındaki genç kızın ifadesinde, “Sen erkek misin kız mısın, tanışmak istiyorum’ diye hep dalga geçiyordu” dediği ortaya çıktı.

40 yaşındaki Bülent D., akrabasının yaşadığı İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki eve gelip gittiği esnada 2 alt dairesinde oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Esra V. ile zaman zaman asansörde karşılaştı.

Genç kıza saçının kısa ve vücudunun yapılı olmasından dolayı, “Sen kız mısın erkek misin tanışalım mı?” dedi.

Bu olayın ardından genç kızla sürekli dalga geçen Bülent D., geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında siteye giriş yapacağı esnada kuzeniyle beraber seyreden Esra V. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonucu Esra V. ile Bülent D. arasında masraf yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Esra V. çıkan masrafı karşılayacağını söyleyerek Bülent D. ile anlaştı.

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EVE GELİP KIZIN ANNESİNE BAĞIRDILAR

Olayın ardından Esra V. ve kuzeni motosiklete binerek siteye giriş yaptı.

Eve çıkan V. ile kuzeninin kapısını bir süre sonra 2 üst kat komşusu olan Bülent D. ve yanındaki 2 akrabası çaldı.

Bülent D., burada kapıyı açan V.‘nin annesine bağırmaya başladı. Ardından ayrılan Bülent D., geldiği evin katına çıktı. O esnada annesine bağırılmasını kaldıramayan Esra V., evdeki ruhsatsız tabancayı alarak Bülent D.’nin bulunduğu kata çıktı ve korkutmak amaçlı yere 1 el ateş etti.

Mermerden seken kurşun Bülent D.’nin sol baldırına isabet edince yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YERE ATEŞ EDİNCE SEKEN MERMİYLE YARALANDI

Silah seslerini duyan site sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Bülent D., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı binada inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın kullandığı tabancayı sakladığı yerde ele geçirildi.

Olaydan sonra kaçan Esra V. ise polise teslim oldu. Gözaltına alınan Esra V. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GENÇ KIZIN İFADESİ

Esra V. ifadesinde, “Kazadan önce benim yanıma gelip ve ‘sen erkek misin kız mısın seninle tanışmak istiyorum’ dedi. Ben de ‘defol git’ dedim. Bu olaydan sonra kaza yaşandı. Ben kuzenimin motorunu kullanıyordum, sigortası olmadığı için trafik polisi çağırmayıp kendi aramızda anlaştık. Bülent, 'arabada 2 bin 500 lira masraf var, seni s.. parayı ödeyeceksin’ dedi. Ben de ‘tamam ödeyeceğim’ dedim. Daha sonra akrabalarıyla kapıma geldi. Anneme bağırdılar ve bana hakaret edip gittiler. Ben de evdeki silahı alıp 2 üst kata çıkıp kendisini korkutmak amaçlı yere ateş ettim. Mermi sekip onu yaraladı, sonra da kaçtım.” dediği öğrenildi.