Sezer Öztürk yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin Hopa'da bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Öztürk, İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.

19 Eylül günü İstanbul Çekmeköy'deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında çıkan yol verme tartışmasında, Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürülmüştü.

GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firari olan şüpheli Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

"İLLA HAKLI OLMAK İÇİN ÖLMEM GEREKMİYOR"

Öztürk, ifadesinde “Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

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TUTUKLANDI

Mahkeme, Öztürk'ün “Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.