Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Öztürk’ün 3 ayrı suçtan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Geçtiğimiz yıl 19 Eylül günü İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine giden eski futbolcu Sezer Öztürk’ün aracı, dönüş yolunda alkollü kişiler tarafından kesildi.

Yol verme meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yolun açılmasını istedi

Yolun açılmasını isteyen Sezer Öztürk'e, karşı taraftan saldırı girişiminde bulunuldu.

Araçtaki çocuklara aldırış etmeyen kişiler, aracın kapılarını açmaya çalışınca Sezer Öztürk araçtan indi.

İlk yumrukla ortalık karıştı

Eski futbolcu, araçtan iner inmez yumruklu saldırıyla karşı karşıya kaldı.

İlk yumruğun atılmasıyla birlikte ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı silahlı kavga (Arşiv) VİDEO

24 yaşındaki Halil İbrahim öldü

Yolu kesen kişiler, taşlarla sopalarla Sezer Öztürk ve ailesine saldırmaya başladı.

Bu sırada çok sayıda kişi tarafından darbedilen Sezer Öztürk'ün yüzü kanlar içerisinde kaldı.

Olayın ardından silah ateşlendi ve Halil İbrahim Scholten (24) olay yerinden hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına, bugünkü duruşma ile devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sezer Öztürk hakkında 23 yıl 9 ay hapis talebi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sezer Öztürk’ün “haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tutuklu sanık Ömer Genç hakkında, “haksız tahrik altında kasten öldürme”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması”, 2 kişiye yönelik “silahla kasten yaralama” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Duran Genç’in ise Sezer Öztürk’e yönelik eylemi nedeniyle “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

“Yolu kesilen ve ailesi saldırıya uğrayan benim müvekkilimdir”

Bunun üzerine söz alan sanık Sezer Öztürk’ün avukatı Yılmaz Aboşoğlu, “Bizim delil karartmak, tanıkları yalan beyana yönlendirmek gibi bir uğraşımız olmadı. Müdahilin acısını paylaşıyoruz. Ama yolu kesilen ve ailesi saldırıya uğrayan taraf müdahil taraf değil, benim müvekkilimdir. Biz bugüne kadar saygımızdan sustuk. Müvekkilin pişman olup olmadığını karşı taraf değil, heyet takdir eder. Müvekkil elbette ki pişmandır. Hem maktul ölmüştür hem de kendisi milli bir futbolcu olup cezaevine düşmüştür. Biz olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı kanaatindeyiz.” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Tahliye talepleri reddedildi

Tahliye taleplerinin reddine karar vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.