Canlı yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de aldatıldığını söyleyen adam ve eşi birbirinin üzerine yürüdü. Sinirlenen adam, karısının 'dayım' dediği kişinin sevgilisi çıktığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de sunduğu programda İsa isimli konuk, eşi tarafından aldatıldığını iddia etti.

Eşiyle karşı karşıya katıldığı programda eşinin kendisine dayısı olarak tanıttığı kişinin sevgilisi olduğunu öğrendiğini aktaran İsa, 'Ben adalet istiyorum' diye bağırdı.

"DAYIM DEDİN, ANNENİN DAYISININ OĞLU ÇIKTI"

Dayım dediği kişinin annesinin dayısının oğlu olduğunu öğrendiğini belirten İsa, eşi Kadriye'nin kendisine yalan söylediğini belirterek, "Dayım dedin, annenin dayısının oğlu çıktı. Benim çocuğuma kim babalık yapacak. Beni rezil ettin. Ben şimdi ne olacağım? Yazık günah değil mi bana? Her şeyi yapan sensin, hem güçlüsün. O çocuğuma, bana yazık değil mi? İl il gezdiriyorsun çocuğumu." dedi.

Show TV canlı yayınında aldatma kavgası: Karım dayım dedi, sevgilisi çıktı VİDEO



KADRİYE, EŞİNİN ÇOCUĞUNU GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eşi İsa'ya "Gel beraber gezelim." diyen Kadriye'ye "Benim çocuğum okuyacak. Öğretmeni aradı beni. Hep yalan." diyerek sinirlenen İsa, çocuğunu arayıp sormamakla itham edildi.

"MÜBERRA'YA MASAJLAR YAPIYORDUN"

Eşi İsa'nın da nişanlı oldukları süreçte kendisini aldattığını iddia eden Kadriye, "Komiksin İsa çok komiksin. Sen neden Müberra'dan bahsetmiyorsun. Eve geliyor masaj yapıyor benim yanımda hayatım diyor. Ben seni bir gün kıskandım mı? Bir şey dedim mi? Sana güvenmedim mi ben? Terbiyesizlik yapma. Sen nişanlıyken de aldattın beni. Müberra'ya masajlar yapıyordun... Ben kimin yanında sana masaj yaptım daha?" açıklamasını da yaparak evli oldukları süreçte de aldatıldığı imasında bulundu.

"BENİ İLAÇ İÇİRİP İÇİRİP UYUTTUN"

İsa ise aldatıldığı iddiasının üzerinde durarak, "Beni, ilaç içirip içirip uyuttun." diye bağırdı. Bunun üzerine birbirinin üzerine yürüyen çiftleri, stüdyodakiler sakinleştirdi.