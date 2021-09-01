Eşinin dayısı dediği kişi tarafından aldatıldığını iddia eden İsa isimli konuk stüdyoda 'Zina yaptınız' diye bağırınca gergin anlar yaşandı.

Katıldıkları televizyon programında aldatma üzerine tartışan İsa ve Kadriye çifti, canlı yayında birbirinin üzerine yürüdü.

Dün ki yayında İsa isimli konuk, eşi Kadriye'nin kendisine dayısı olarak tanıttığı kişiyle sevgili çıktığını iddia ederken, Kadriye ise bu durumu inkar etti.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen Kadriye, eşi İsa'nın Müberra isimli bir kişiye evinde devamlı masaj yaptırdığını ve birbirlerine 'hayatım' şeklinde hitap ettiğini aktardı.

BALDIZ VE ANNE BABA DA STÜDYOYA GELDİ

Dün gergin anlar yaşanan stüdyoda bugün de kavga çıktı. Yayına İsa'nın anne babası ve Kadriye'nin kız kardeşinin katılmasıyla farklı detaylar ortaya çıktı.

İsa'nın 'dayı' olarak belirttiği Osman isimli kişinin dayısının oğlu olduğunu söyleyen baldıza karşı sesler yükseldi.

"ZİNA YAPTINIZ ZİNA"

Bir anda "Zina yaptınız zina, zina." diyerek ayağa kalkan İsa'nın karşısına eşi Kadriye de çıkınca stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Kadriye'nin kız kardeşi, eniştesi İsa'nın ablasının üzerinde sandalye kırdığını ve bazı geceler sokakta yattığını belirtti.

Show TV canlı yayınında eşine 'Zina yaptınız' diye bağırdı VİDEO



"BİRLİKTE TATİLE GİTMİŞLER NE VAR BUNDA"

İsa'nın ailesi ise torunlarına annelik yapılmadığını ve çocuğun şehir şehir gezdirildiğini belirtince program sunucusu Didem Arslan Yılmaz, "Birlikte tatile gitmişler ne var bunda?" dedi.

"BİR GÜN ÇOCUĞA AYAKKABI BİLE ALDINIZ MI?

İsa'nın anne ve babasına seslenen Kadriye ise erkek gibi çalışarak çocuğuna baktığını ve hiçbir şeye muhtaç etmediğini belirtti. Kadriye, "Bir gün çocuğa bir ayakkabı bile aldınız mı?" ifadelerini kullandı.

KOLONYAYLA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Çıkan tartışmaların ardından İsa ve baldız stüdyodan çıkarılırken, ağlayan Kadriye'yi Didem Arslan Yılmaz kolonya ile sakinleştirmeye çalıştı.