Şiar Kılıç'ın annesi ifade verdi! Şiar Kılıç cinayetinin kan donduran detayları

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinin soruşturması sürüyor. Müge Anlı'ya çıkan Şiar'ın annesi Gülüzar Amanet, emniyete ifade verdi. İşte o kan donduran ifade...

Geçtiğimiz nisan ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya başlayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinin detayları da ortaya çıkıyor.

Annesi Gülüzar Amanet'in sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası, Müge Anlı'da gündeme gelmişti.

ŞİAR'IN ANNESİ, MÜGE ANLI'NIN SORULARINA DAYANAMADI

Küçük çocuğun annesi Gülüzar Amanet, canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu.

"ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, ÖLDÜ SANDIM"

Anne Gülüzar Amanet, Müge Anlı'ya, “Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami Kıcı, 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu.” ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınan anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

HAMİ KICI'NIN ANNESİ VE KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kıcı’nın annesi Emine Kıcı ve kardeşi Yasin Kıcı da gözaltına alındı.

4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar Amanet, sevgilisi Hami Kıcı, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜLÜZAR AMANET'İN İFADESİ KORKUTTU

Kocaali Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na sevk edildikleri esnada anne Gülüzar Amanet'ın söylediği sözler, adeta kan dondurdu.

"BENİM ÇOCUĞUMU NASIL ÖLDÜRDÜYSE BEN DE ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM"

Anne Gülüzar Amanet, adliye çıkışında, “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım. Yalan söylediğim için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım.” derken, Hami Kıcı’nın annesi Emine Kıcı ise, “Çok pişmanım, polisi aramadığıma pişmanım." diyerek cezaevine sevk edildi.