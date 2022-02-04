Şiddet fotoğraflarını yayınlayan İrem Ay’a mahkemeden iyi haber

Boşandığı eşinden gördüğü şiddeti itiraf eden ve fotoğraflar paylaşan İrem Ay adlı kadın, tedbir kararı aldırdı. Mahkeme 4 kişinin genç kadına 2 ay yaklaşmasını yasakladı.

Ankara’da yaşayan sosyal medyada tanınan İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Paylaşım üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki topladı.

4 KİŞİ HAKKINDA YAKLAŞMAMA KARARI

İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı eşi Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.

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2 AY SÜRECEK

Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.