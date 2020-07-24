Şiddet gören kadını kurtarmıştı: Tutukluluğu devam edecek

Konya'da sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken karşı tarafı bıçaklayan Kadir Şeker'in, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya'da 35 yaşındaki Ayşe Dırla, 32 yaşındaki erkek arkadaşı Özgür Duran tarafından şiddete maruz kaldı.

5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Piri Reis Parkı'na giden Dırla'nın şiddet görmesi üzerine olaya tanıklık eden 20 yaşındaki Kadir Şeker, Dırla'yı kurtarmak istedi.

DURAN KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Duran ile Şeker arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, gözaltına alınıp, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi.

SADECE KADINA YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ

Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önceki savunmalarında olayda bir kastının olmadığını, sadece kadına yardım etmek istediğini söyledi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM EDİLECEK

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, dosya üzerinde bugün yaptığı incelemede, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker, 16 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.