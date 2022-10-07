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    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

    Sema Esen'i ölümünden önce darbedip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 07.10.2022 - 17:32
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    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

    Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulundu.

    Esen, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu.

    Dava açıldı

    Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı.

    Esra Hankulu'nun ölümünden dolayı tutuklu

    Ankara 17´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Duruşmada Sema Esen´in yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun un cezası belli oldu #1

    “Ev benim üzerine kayıtlı”

    Sanık Uygun, savunmasında, “Ben eve gittiğimde Aleyna´nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. O canlı yayında ben de vardım. Aleyna´nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum; ama ev benim üzerine kayıtlı. Bunu ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum.” dedi.

    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun un cezası belli oldu #2

    4 yıl 10 ay hapis cezası aldı

    Mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

    Uygun´a takdir indirimi uygulanmazken, hükmün açıklanması da geri bırakılmadı.

    DHA’nın haberine göre diğer sanık Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun un cezası belli oldu #3

    Şiddet görüntüleri davasında Ümitcan Uygun un cezası belli oldu #4


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