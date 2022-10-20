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    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı

    Rize’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış derelerin debilerinin artmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.
    • 20.10.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 18:55
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    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı

    Dün yapılan uyarının ardından bugün öğle saatleri itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı.

    Tüm şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize’nin Fındıklı ilçesi Arılı Deresi'nin debisi artarak karayolu eviyesine yanaştı.

    Ardeşen ilçesinde ise şiddetli yağış bazı bölgelerde toprak kaymalarına neden oldu.

    Toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

    İlçeye bağlı Gündoğan köyünde toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

    İHA'nın aktardığına göre Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolda iş makineleriyle yola inen toprağı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı VİDEO

    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı #1

    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı #2

    Şiddetli yağış Rize’yi etkisi altına aldı #3


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