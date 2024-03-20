Siirt Pervari-Çatak yolu çığ nedeniyle kapandı Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki yol çığ nedeniyle ikiye ayrılırken, vatandaşlara ise tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

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İHA

Siirt ve Van'da kar yağışı etkisini sürdürürken, çığ tehlikesi de devam ediyor.

Yoğun kar yağışı sonrası Pervari ile Çatak arasındaki yola çığ düştü.

Pervari ile Çatak arasında çığ düşmesi sonucu ikiye ayrılan yol ulaşıma kapandı.

Yolu açmak için çalışmalar başladı

Haber verilmesiyle bölgeye Van Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)