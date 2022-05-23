Amcasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karabayır mezrasında minibüsüyle geri manevra yapan N. Gültekin, evinin önünde oynayan yeğeni İshak Gültekin'e (2) çarptı.

Minik İshak, çarpmanın etkisiyle aracın altından çıkamadı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Gültekin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Amca gözaltında

AA'nın haberine göre gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt'te 2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı VİDEO