Siirt'te 5 firari hükümlü, JASAT tarafından yakalandı

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 firari hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kurtalan ilçesinde düzenledikleri operasyonla 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., A.E., S.E., E.E. ve F.E.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 firari hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.