Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgada 3 tutuklama

- Siirt'te Canlı Hayvan Borsası'nda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- Diğer 8 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım'da Barış Mahallesi'nde canlı hayvan borsasında 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU
Siirt merkez Barış Mahallesi'nde iki grup arasında önceki gün bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Akif B., Naif B., Veysel B., Selahattin B. ile Fadıl A. yaralanmıştı.