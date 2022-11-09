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    Siirt'te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı

    Anne S.İ.'nin bahçede iş yaptığı sırada evde bıçakla oynayan 6 yaşındaki Esra İ., bıçağı gözüne sapladı. Ağır yaralanan çocuk, Diyarbakır’a sevk edildi.
    • 09.11.2022 - 19:57
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    Siirt'te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı

    Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde, evinin bahçesinde iş yapan anne S.İ.’nin 6 yaşındaki kızı Esra, akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla oyun oynadı.

    Esra İ., oyun oynadığı sırada bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin gelmesi üzerine koşarak eve giren anne S.İ., gözüne bıçak saplanan çocuğunu kanlar içerisinde buldu.

    Küçük kız Diyarbakır’a sevk edildi

    Anne S.İ., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Esra’yı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Durumu ağır olan Esra, buradaki müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı #1

    Siirt te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı #2

    Siirt te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı #3

    Siirt te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı #4

    Siirt te 6 yaşındaki kız, oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı #5


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