Siirt'te aile kavgasında kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Ailesine ateş etti, hem eşini hem amcasını öldürdü...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Fırat Mahallesi'nde, gece saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

AİLESİNE ATEŞ AÇTI

O.A. isimli kişi, yanında bulunan tabancayla ailesine ateş açtı.

Silahlı saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. ise yaralandı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.