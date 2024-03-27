Siirt'te akrabaların muhtarlık kavgası: 1'i polis 9 yaralı Baykan ilçesinde akraba iki grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1’i tarafları ayırmaya çalışan polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DHA

Öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Birbirlerine silahlarla ateş ettiler: 9 yaralı

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Kavgada Hüseyin B., Ömer B., Murat B., Yasin B., Cüneyt B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile kavgayı görüp ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)