Siirt'te aracından indiği sırada otomobilin çarptığı şahıs öldü

İHA
Siirt'te Kurtalan kara yolu Başur mevkiinde eşiyle birlikte seyir halindeyken yolunu kaybeden Adil K., aracını köprü üzerinde durdurdu.
Aracından inen Adil K.'ye gideceği istikameti ararken yoldan hızla geçen bir otomobil çarptı.
ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
68 yaşındaki Adil K., olay yerinde hayatını kaybederken çarpan sürücü ise kaçtı.
Talihsiz adamın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış