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    Siirt'te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı

    Pervari ilçesinde güvenlik korucuları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
    • 25.06.2022 - 02:29
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:04
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    Siirt'te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı

    Akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü, Gidiktepe mevkisinde, Gökbudak köyünden gelen güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    Silahlı kavga çıktı: 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

    Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne, buradan da jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Siirt'te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı VİDEO

    Siirt te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı #1

    Polis hastanede güvenlik önlemi aldı

    Polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldığı köyde giriş ve çıkışları kontrollü sağlıyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu da Pervari'ye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

    Siirt te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı #2

    Siirt te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı #3

    Siirt te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü 4 ağır yaralı #4


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