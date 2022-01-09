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    Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

    Eruh ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.01.2022 - 17:45
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    Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

    Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı #1

    Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı #2

    Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı #3


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