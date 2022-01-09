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- Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
Eruh ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
- AA
- 09.01.2022 - 17:45
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.