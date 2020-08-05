Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı

Kurtalan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada T.U. ve eşi P. U. av tüfeğiyle ağır yaralanırken F.U. da yaralandı.



Yaralılardan T.U. ve P. U. Kurtalan Devlet Hastanesine, F. U. da Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

T.U. ve eşi P.U. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



F.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada jandarma ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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