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    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı

    Kurtalan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 05.08.2020 - 02:57
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 02:57
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    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı

    Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada T.U. ve eşi P. U. av tüfeğiyle ağır yaralanırken F.U. da yaralandı.

    Yaralılardan T.U. ve P. U. Kurtalan Devlet Hastanesine, F. U. da Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı #1

    KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

    T.U. ve eşi P.U. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    F.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bu arada jandarma ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı VİDEO


    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı #2

    Siirt'te arazi kavgası: 2 ölü 1 yaralı #3

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