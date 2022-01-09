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    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı

    Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 19:54
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    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı

    Olay, Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

    Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı VİDEO

    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı #1

    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı #2

    Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı #3


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