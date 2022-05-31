Siirt'te asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'in Veyselkarani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 50 yaşındaki Davut Kurhan, dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü.

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu Davut Kurhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurhan'ın cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



