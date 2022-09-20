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    Siirt'te barışmak için buluşan gruplar kavgaya tutuştu

    Aralarında önceden husumet bulunan 2 grup, sorunu çözmek için kahvehanede buluştu. Bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönen olayda 9 kişi yaralandı.
    • 20.09.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:28
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    Siirt'te barışmak için buluşan gruplar kavgaya tutuştu

    Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde nabızlar yükseldi.

    Aydınlar Caddesi üzerindeki 2 husumetli grup, barışmak için kahvehanede buluştu.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek büyüdü.

    Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

    Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Taraflar serbest bırakıldı

    Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Siirt te barışmak için buluşan gruplar kavgaya tutuştu #1

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