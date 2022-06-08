Siirt’te bir genç, futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Siirt’te bir genç, futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler Siirt’in merkezinde bulunan bir halı sahadan…

Dün gece bir genç, top oynadığı sırada yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdi

Durumu fark eden arkadaşları, 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakımda

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre polis olayla ilgili inceleme başlattı.