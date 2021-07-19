Siirt'te camiden koronavirüse karşı aşı olun çağrısı

Cami imamı Erdabakoğlu, hastalıktan kurtuluşta tek çarenin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden Siirt'te yetkililer devreye girdi.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami imamı Nevzat Erdabakoğlu, anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti.

Allah rızası için herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getiren Erdabakoğlu, camideki hoparlörle vatandaşların aşı olmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi.

"AŞIMIZI BİR AN ÖNCE YAPTIRALIM"

Erdabakoğlu, "Mümin kardeşlerim; yüce dinimiz İslam, bedenimizi ve sağlığımızı bize emanet olarak vermiştir. Yüce mevlamız, Hz. Kur'an'da 'Kendinizi tehlikeye atmayınız ve tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güveniniz' ilahi emrini vermiş. Peygamber (SAV) 'Tedavi olunuz' emrini vermişlerdir.

Bizler de bu emirlere uyarak bugün dünyayı kasıp kavuran korona salgın hastalığı nedeniyle bu hastalıktan kurtuluş yolu şu anda tek çare olan aşımızı bir an önce yaptıralım ki sağlığımıza daha güzel bir şekilde sahip çıkarak yüce dinimiz İslam'ın emrine uymaya gayret gösterelim." dedi.

Siirt'te camiden aşı olun çağrısı ViDEO

"MÜMİN KARDEŞLERİMİZDEN RİCA EDİYORUM"

Halk arasında aslı olmayan birtakım sözlere inanıp aşı yapmama gibi bir durumun yaşanmaması gerektiğini belirten Erdabakoğlu, "Yüce dinimiz İslam tedbir almayı bize emretmiş. Mümin kardeşlerimizden rica ediyorum, Allah rızası için aşımızı yapmayı, kendimizi korumayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.