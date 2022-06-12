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- Siirt'te çayda kaybolan sağlık çalışanı aranıyor
Siirt'te çayda kaybolan sağlık çalışanı aranıyor
Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan ve kaybolan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.
- 12.06.2022 - 14:40
- Güncelleme : 12.06.2022 - 15:24
Siirt'in Pervani ilçesinde yaşayan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yağmaya gitti.
Piknik sırasında ayağı kayan ve çaya düşen talihsiz kadın, akıntıya kapıldı.
Arkadaşını kurtarmak isterken kayboldu
Ayağının kayması sonucu düşen ve akınıtıya kapılan Timurtaş, Müküs Çayı'na düşerek boğuldu.
İHA'nın haberine göre; arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu.
Bölgeye sevk edilen su altı arama ekipleri, Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Siirt'te çayda kaybolan sağlık çalışanı aranıyor ViDEO