Haberler

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te çayda kaybolan sağlık çalışanı aranıyor

Siirt'te çayda kaybolan sağlık çalışanı aranıyor

Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan ve kaybolan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.