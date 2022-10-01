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    Siirt’te ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

    Siirt’in Eruh ilçesinde ceviz ağacından düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
    • 01.10.2022 - 22:16
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    Siirt’te ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

    Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde ceviz ağacına çıkan 54 yaşındaki Selim Yılmaz dengesini kaybederek aşağı düşerek ağır yaralandı.

    Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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