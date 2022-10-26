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    Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü

    Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.
    • 26.10.2022 - 00:45
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    Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü

    Akşam saatlerinde Siirt'in Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

    Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Siirt te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü #1

    Siirt te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü #2

    Siirt te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü #3


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